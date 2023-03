Le PSG a de gros doutes sur Gianluigi Donnarumma

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain joue très gros. Ce mercredi soir, les champions de France affrontent le Bayern Munich à l’Allianz Arena en 1/8e de finale retour de l’UEFA Champions League (coup d’envoi à 21 heures). Battus 1 à 0 à l’aller à domicile, les joueurs de Christophe Galtier n’auront pas d’autre choix que de l’emporter en Bavière. Pour y parvenir, Paris comptera sur Kylian Mbappé et Lionel Messi. Les deux stars seront attendues. Encore plus après le forfait de Neymar, out jusqu’à la fin de la saison. Mais KM7 et la Pulga ne seront pas les seuls à être au centre de l’attention.

En effet, tout l’effectif parisien devra sortir un grand match, à commencer par Gianluigi Donnarumma. Arrivé à l’été 2021 dans la capitale française, le portier italien a dû composer avec la concurrence de Keylor Navas sous les ordres de Mauricio Pochettino. Avec Galtier, l’ancien gardien de l’AC Milan a été installé en tant que numéro 1. Et depuis cet hiver 2023, il est débarrassé de Navas. Le joueur originaire du Costa Rica a été prêté à Nottingham Forest durant le marché des transferts hivernal. Une épine dans le pied en moins pour "Gigio" qui n’a plus d’excuse pour évoluer à son meilleur niveau.

"Gigio" n’a pas convaincu tout le monde à Paris

Le problème, c’est que le footballeur âgé de 24 ans alterne le bon et le moins bon. Capable du meilleur, notamment face à l’OM lors du dernier Classique, comme du pire, notamment lors de sa dernière sortie à Nantes où il a commis deux erreurs, il fait preuve d’une certaine irrégularité. Ce qui n’est pas forcément très rassurant avant d’affronter l’ogre bavarois. D’ailleurs, au sein du club français, le cas du natif de Castellammare di Stabia pose encore question à l’heure actuelle. C’est ce qu’annonce L’Equipe ce mercredi matin.

En effet, en coulisses, le PSG doute du gardien de la sélection italienne. Il ne parvient toujours pas à totalement convaincre l’écurie francilienne, qui l’avait récupéré libre et espérait enfin régler son problème récurrent avec les gardiens. Mais le quotidien sportif ajoute que très rapidement après son arrivée, Christophe Galtier avait identifié plusieurs "carences" chez son joueur. Il est au centre de certaines discussions à Paris, où il ne fait donc pas l’unanimité plus d’un an après sa signature. Ce soir à Munich, le PSG espère voir la meilleure version de Donnarumma. Il y a un an à Madrid, il avait sombré. Les Franciliens espèrent que l’histoire ne se répétera pas.

