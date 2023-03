PSG : Christophe Galtier prend la défense de Gianluigi Donnarumma

Gianluigi Donnarumma ne fait pas encore l’unanimité au Paris Saint-Germain, mais le gardien de 24 ans peut compter sur le soutien de son entraîneur. Capable du meilleur comme du pire depuis qu’il est arrivé en France, en provenance de l’AC Milan, à l’été 2021, l’international italien est sous le feu des critiques en raison de ses bévues récentes. Christophe Galtier l’a défendu, ce mardi, en conférence de presse.

La suite après cette publicité

« C’est un gardien fiable, de très haut niveau, jeune. On peut faire référence au premier but concédé face à Nantes, mais une fois que ça vous est arrivé, ça ne doit plus vous arriver. C’est ce qu’on appelle l’expérience. Il a su être décisif dans des moments importants, et j’estime que Gigio est un gardien de très haut niveau », a ainsi lâché Galtier, avant le match décisif entre le Bayern et le PSG, mercredi (21h), en Ligue des Champions.

À lire

Oliver Kahn trouve un point commun au PSG et au Bayern

Pour le retour Bayern - PSG, nous vous offrons en exclusivité avec notre partenaire Unibet un bonus de 100€ avec le code FMUNI. Créez votre compte dès aujourd’hui pour profiter de cette offre et misez 100€ sur un doublé de Kylian Mbappe pour tenter de remporter 690 € (cote à 6,90, soumise à variation).

La suite après cette publicité

Suivez la Ligue des Champions sur RMC Sport. Cliquez ici pour vous abonner et accéder aux matchs.