Liverpool : Jürgen Klopp ne s'attendait pas à un tel score face à Manchester United

La stupeur s'était emparée d'Old Trafford dimanche soir : Manchester United s'est lourdement incliné face à Liverpool (5-0), soit la plus grande défaite des Red Devils dans un derby d'Angleterre depuis... le 19 septembre 1925. Un revers déjà bouclé dès le début de la seconde période, entraînant le départ de plusieurs centaines supporters mancuniens de leur antre emblématique. Après la rencontre, l'entraîneur des Reds Jürgen Klopp s'est non seulement réjoui de cette victoire, importante pour la course à la Premier League, mais a avoué ne pas s'attendre à un tel écart de niveau et au score.

«C'est un très bon jour - un grand jour. C'est un petit chapitre dans l'histoire du club. Les gens en parleront à l'avenir car cela ne se reproduira pas avant longtemps, voire jamais, a-t-il déclaré au micro de Sky Sports, avant de poursuivre. Qu'est-ce que je peux dire ? Est-ce que je m'attendais à ça ? Non. Le résultat est fou. C'est spécial mais nous ne faisons pas la fête comme des fous, nous avons du respect pour les adversaires. Nous avons eu de la chance à certains moments, United n'est pas dans son meilleur moment.»