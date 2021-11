Manchester City-PSG | Streaming : comment regarder le match en direct

Dans cette édition 2021-2022 de la Ligue des Champions, le PSG alterne le bon et le moyen dans cette phase de poules. Si le club de la Capitale est toujours invaincu, il n'a gagné qu'à deux reprises et a trébuché lors de la 4e journée à Leipzig (2-2) après avoir pourtant mené 2-1 jusque dans les arrêts de jeu. Résultat, malgré sa victoire au Parc face à City, Paris n'est pas en tête de son groupe puisque c'est Manchester City qui mène la danse. Et c'est de nouveau le dernier finaliste de la compétition qui attend le PSG pour une finale du groupe avec comme objectif principal : la 1ere place. Ce duel entre deux mastodontes du football européen, qui a donc tourné en faveur du PSG en septembre dernier (2-0 au Parc) est forcément très attendu et déjà déterminant quant à la qualification pour la phase finale de la compétition continentale. Ce choc, c’est aussi l’affrontement entre le trio infernal du PSG MNM (Messi-Neymar-Neymar) enfin au niveau, et l’armada offensive des Skyblues, composée de Bernardo Silva, Raheem Sterling ou encore Phil Foden. Et pour cette rencontre, le club francilien pourra compter sur quasiment toutes ses stars (seul Juan Bernat non qualifié manque à l'appel). Le club de Manchester va devoir se priver de plusieurs cadres puisque Kevin De Bruyne (Coronavirus), Ferran Torres et Jack Grealish (blessés) sont aux abonnés absents.

Du côté de Manchester City, Pep Guardiola devrait aligner un 4-3-3 avec un trio d'attaque new-look composé de Foden-Sterling-Jesus alimenté en ballon par Gundogan, Rodri et Bernardo Silva. En défense, la redoutable doublette Ruben Dias-John Stones tentera de protéger le portier brésilien de City, Ederson, des attaques de la MNM. Quant au coach argentin du club francilien Mauricio Pochettino, il devrait également aligner un 4-3-3 avec un trio offensif de feu Messi, Mbappé et Neymar. Marco Verratti tiendra le milieu de terrain et sera placé aux côtés de la paire Gueye-Wijnaldum pendant que la charnière centrale Marquinhos-Kimpembe sera reconstituée et protégera les cages du mur Gianluigi Donnarumma, préféré à Keylor Navas pourtant impérial en C1 depuis son arrivée au club. Sans oublier les deux latéraux offensifs Hakimi et Nuno Mendes.

Et comme vous en avez l'habitude depuis plusieurs années maintenant, il va falloir, une fois de plus, continuer à bousculer ses habitudes, car cette rencontre est de retour sur les canaux habituels, à savoir sur Canal Plus, RMC Sport ou sur beIN Sports. Depuis le début de la saison, vous avez l'embarras du choix pour suivre le match, il faudra donc suivre la rencontre opposant Manchester City au PSG sur C+ ou sur RMC Sport 1 ce mercredi soir à 21h. Spectacle garanti à l'Etihad Stadium de Manchester pour cette rencontre déjà décisive pour la suite de la saison de ce PSG galactique présidé par Nasser Al-Khelaïfi.

Si vous n'avez pas Canal+ et que votre fournisseur d’accès à internet n’est pas SFR, vous ne pourrez profiter de cette rencontre de cette cinquième journée de la phase de poules de l’ancienne Coupe d’Europe des Clubs Champions qu’en streaming. Pour suivre ce match en streaming, vous devrez vous inscrire sur le site OTT de SFR (lien ci-dessous en fin d’article) et opter pour la solution la plus adaptée, l’endroit où vous allez regarder ce nouvel affrontement franco-anglais ou vos équipements. Le stream, disponible en haute qualité via l’application RMC Sport, sera ainsi accessible aussi bien depuis votre ordinateur (desktop ou portable), votre tablette sans oublier votre smartphone n’importe où à la seule condition d’avoir une bonne connexion 4G ou 5G.

Votre abonnement, que vous pouvez prendre avec ou sans engagement, sera actif immédiatement et vous bénéficierez en plus d'un accès total à BeIN Sports comme cela vous pourrez regarder 100 % de la Ligue des Champions toute la saison, de quoi profiter également des autres chocs de la semaine avec notamment Sheriff-Real Madrid, Atletico de Madrid-AC Milan ou encore Liverpool-FC Porto.

Pour ceux qui possèdent une Android TV ou un ChromeCast, vous serez en mesure de streamer ce Manchester City vs PSG directement sur votre téléviseur et ainsi de profiter de cette rencontre prestigieuse installé tranquillement dans votre salon assis sur votre canapé, pour peu que vous ayez un bon Wifi ou une connexion 4G efficace. Un choc européen qui sera arbitré par le très expérimenté Daniele Orsato. L'arbitre italien de 46 ans est un habitué de la Ligue des Champions (38 matches dirigés depuis 2012)... et du PSG. L’homme en noir a déjà dirigé 5 rencontres du PSG en C1, 2 face au Bayern Munich (notamment la finale perdue de C1 du Final 8 0-1 en 2020 et le quart de finale retour perdu 0-1 en avril dernier).

