L1-L2 : le Sénat valide la jauge proportionnelle dans les stades

Bonne nouvelle pour les clubs français ! Alors que le gouvernement avait imposé une jauge à 5000 spectateurs dans les stades, privant ainsi certains chocs d’une affluence conséquente, le Sénat a décidé de retoquer la loi et d’instaurer des jauges proportionnelles.

« Le Sénat adopte l'amendement qui instaure des jauges proportionnelles dans les stades et les salles de spectacle : en plus des 5000 places actuelles, les clubs pourront ouvrir 50% des places restantes. » L'Assemblée nationale doit désormais valider (ou non) cet amendement.