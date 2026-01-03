Paris FC : Pierre-Lees Melou forfait pour le derby face au PSG

En quête de succès en Ligue 1 depuis début novembre, le Paris FC s’avance vers 2026 avec l’envie de lancer une nouvelle dynamique. Néanmoins, la formation de Stéphane Gilli va devoir relever un défi de taille sur le terrain du Paris Saint-Germain (dimanche, 20h45), lors du premier derby parisien depuis 1990. Pour ce choc face au voisin francilien, le PFC va devoir faire sans Ilan Kebbal, Moises Simon, Samir Chergui, Hamari Traoré et Jean-Philippe Krasso, tous actuellement à la CAN. Pas de bon augure avant un tel match, d’autant plus qu’un nouveau forfait vient de s’ajouter à cette liste.

En effet, L’Équipe rapporte ce samedi que Pierre Lees-Melou a dû être opéré du tibia après sa blessure contractée à Lille, en novembre dernier. Il sera donc absent pour le derby face au PSG et sera absent au moins un mois. Le quotidien sportif indique néanmoins qu’il s’entraîne à part et que sa blessure évolue bien.