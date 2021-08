Real Madrid : Carlo Ancelotti répond à la rumeur Kylian Mbappé

Alors que Kylian Mbappé semble de plus en plus proche d'un départ du Paris Saint-Germain pour rejoindre le Real Madrid, rien n'est encore fait à cinq jours de la fin du mercato estival. Carlo Ancelotti, le technicien du Real Madrid, s'est exprimé sur une possible arrivée de l'international français, mais n'a pas voulu confirmer les négociations entre Paris et Madrid.

«C'est une affaire de clubs, je comprends que ça vous intéresse, mais je ne peux pas en dire plus. Si je dis que Mbappé est un grand joueur, je dis la vérité, j'essaie d'obtenir la meilleure qualité de la part de mes joueurs (...) Nous avons vu le tirage au sort de la Ligue des Champions. Je suis content de mon équipe, mais si elle s'améliore, c'est mieux pour tout le monde», a-t-il expliqué en conférence de presse, ce vendredi.