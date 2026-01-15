Bordeaux : Dugarry dégomme Gérard Lopez

Pas touche aux anciennes gloires bordelaises ! Christophe Dugarry est monté au créneau pour défendre son ancien coéquipier Bixente Lizarazu, épinglé par Gérard Lopez dans son interview accordée à L’Equipe. « Lizarazu devrait parler de foot plutôt que des choses qu’il ne comprend pas », a notamment déclaré le président des Girondins de Bordeaux, alors que l’ancien latéral gauche avait, logiquement, critiqué sa gestion du club, qui végète en National 2. Alors Dugarry a sorti la sulfateuse sur RMC.

«J’ai l’impression que c’est le cousin de John Textor. C’est exactement le même discours. Mais comment ce Monsieur peut encore penser que les gens le croient? Comment tu peux dire que tu aimes ce club? Un club, c’est ses supporters, ses anciens joueurs, ses joueurs, ses salariés, les Bordelais… c’est tout ça. Mais quand tu as licencié 90 personnes, que tu as 400 fournisseurs qui ne sont pas payés, que tu as pris le club en Ligue 1 et qu’il est en National 2… Mais mec, tu as au moins brillé par ton incompétence», a taclé Dugarry. «Tout ce qu’il a fait, ça s’est mal passé. Et là, il se fait passer pour le sauveur du club et il t’explique qu’il est fier du travail accompli. Mais comment tu peux dire que tu aimes le club et les Bordelais quand tu dis des choses comme ça? Tu aimes qui à part toi, à part ton auto-satisfaction, ton égo? Parce que tu as mis des sous? Mais les sous ça ne t’a pas donné de la compétence! Ce qu’on te reproche, c’est ton incompétence.»