L'AS Monaco a inauguré son nouveau Centre de Performance

Après quatre années de travaux intensifs et d'investissements faramineux (55 millions d’euros consentis par le Président Rybolovlev), le Centre de Performance de l'AS Monaco a été inauguré ce lundi 5 septembre. Ce nouveau site d'entrainement permettra d’offrir aux joueurs du groupe professionnel des conditions de travail optimales avec des équipements ultra-modernes. «C’est un moment très important et historique pour notre Club. C’était un grand projet, aussi difficile qu’ambitieux, qui permet à l’AS Monaco de proposer aujourd’hui à son groupe professionnel et, demain, aux prochaines générations de joueurs, de s’entraîner dans des conditions optimales » a commenté le président monégasque.

Plusieurs personnalités toutes proches du Club du Rocher (dont Son Altesse Sérénissime le Prince Albert-II de Monaco) ont acté officiellement, devant de nombreux journalistes et autres invités, l'inauguration et la naissance de ce nouveau lieu qui marque une étape majeure dans le développement du club monégasque. « Une nouvelle page de l’histoire de l’AS Monaco s’ouvre aujourd’hui. Ce Centre de Performance, dotée d’installation ultra modernes et de nombreux espaces dédiés à l’excellence, représente un signal fort pour le Club, pour les joueurs et pour tous ceux qui aiment l’AS Monaco. Félicitations à M. Dmitry Rybolovlev et l’ensemble des acteurs du Club pour la réussite de ce projet qui va permettre à notre Club de continuer à progresser et viser les sommets » s'est d'ailleurs réjoui le Prince Albert II.