Crystal Palace - Arsenal : les compositions sont tombées

La 31e journée de Premier League se poursuit ce soir avec un duel intéressant entre Crystal Palace (12e) et Arsenal (5e). A domicile, les Eagles optent pour un 4-3-3 avec Vicente Guaita dans les cages. Devant lui, Nathaniel Clyne, Joachim Andersen, Marc Guéhi et Tyrick Mitchell forment la défense. Positionné en sentinelle, Cheikhou Kouyaté est accompagné par Conor Gallagher et Jeffrey Schlupp dans l'entrejeu. Enfin, Jordan Ayew et Wilfried Zaha épaulent Jean-Philippe Mateta en attaque.

De leur côté, les Gunners s'articulent dans un 4-2-3-1 avec Aaron Ramsdale comme dernier rempart. Il est situé derrière Cédric Soares, Ben White, Gabriel Magalhães et Nuno Tavares. Granit Xhaka et Thomas Partey forment le double pivot. Seul en pointe, Alexandre Lacazette est soutenu par Bukayo Saka, Martin Ødegaard et Emile Smith Rowe.

Les compositions

Crystal Palace : Guaita - Clyne, Andersen, Guéhi, Mitchell - Gallagher, Kouyaté, Schlupp - Ayew, Mateta, Zaha

Arsenal : Ramsdale - Cédric, White, Gabriel, Tavares - Xhaka, Partey - Saka, Ødegaard, Smith Rowe - Lacazette