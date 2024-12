FIFA-The Best 2024 : la sortie médiatique attendue de Vinícius Júnior

Cette fois, c’est la bonne pour Vinicius Jr. Devancé par Rodri à la fin du mois d’octobre dans une cérémonie du Ballon d’Or qui avait fait grand bruit, Vinicius Jr a cette fois pris une revanche personnelle, aussi bien sur l’Espagnol que sur ces récompenses individuelles. Le Brésilien vient d’être sacré par la FIFA à l’occasion du trophée The Best meilleur joueur de l’année 2024. Cette fois au bilan des votes, il devance le milieu de terrain espagnol et son coéquipier au Real Madrid, Jude Bellingham.

Preuve que le résultat fut une nouvelle fois indécis, il s’en est fallu de peu entre les deux joueurs. Le vainqueur de la Ligue des Champions domine d’une courte tête le champion d’Europe espagnol (48 points contre 43, Bellingham termine avec 37 unités au compteur). On l’a retrouvé particulièrement souriant au moment de recevoir son prix, peut-être même soulagé après des dernières semaines qui ont suivi le Ballon d’Or plus ombrageuses. Il en a profité pour faire part de ses sentiments.

Vinicius tient sa victoire

«Il semblait impossible d’arriver ici quand j’étais petit, rapporte ému le joueur de 24 ans. Je jouais pieds nus dans les rues de São Gonçalo, je voyais la pauvreté et la criminalité quand j’étais enfant et pouvoir arriver ici est très important pour moi. Je dois dire à tous les enfants de croire en leurs rêves, que rien n’est impossible. Je tiens à remercier tout le monde, ma famille d’abord, qui a arrêté de vivre ses rêves pour vivre pour moi», entame le lauréat du soir dans son costume-cravate avant de poursuivre.

«Je remercie mon équipe mais aussi mon président (Florentino Pérez, ndlr) qui m’a fait venir ici. Je veux continuer longtemps à jouer au Real Madrid, qui est le plus grand club du monde, et je me dois de remercier également Flamengo. C’est là que tout a commencé. Je ne serais pas ici sans eux», conclut Vinicius Junior. Il va pouvoir retourner à Madrid auréolé de son nouveau trophée et faire oublier cet affront vécu au théâtre du Chatelêt durant lequel, lui et son club n’avaient même pas daigné se présenter, pressentant que la victoire leur échapperait.