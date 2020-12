Pep Guardiola sait quand il prendra sa retraite

Le 18 janvier prochain, Josep Guardiola i Sala fêtera ses 50 ans ! Coach du FC Barcelone, du Bayern Munich puis de Manchester City, Pep Guardiola a prolongé son contrat jusqu'en juin 2023 il y a quelques mois. Entraîneur depuis 13 ans maintenant, le Catalan dispose d'un palmarès bien fourni : huit titres nationaux, deux Ligue des champions et une foule d'autres coupes. Pep ne compte pas encore prendre sa retraite, lui qui fêtera cet après-midi face à Fulham, son 700e match sur le banc.

«700 matchs - et je vais en faire 700 de plus. Et après ça, je vais prendre ma retraite. Dans la vie, quand on commence quelque chose, on ne s'attend pas à ce qui va se passer dans le futur et je ne m'y attendais pas. C'est bien d'avoir 700 matchs au compteur avec peu de défaites dans ces matchs. C'est un nombre incroyable avec tous les gens qui m'ont accompagné et nous ensemble nous avons fait des choses incroyables,» a-t-il réagi en conférence de presse.