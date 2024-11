Neymar tacle Rodri après ses propos sur Vinicius Júnior

Il n’y a pas qu’à Madrid que la victoire de Rodri au Ballon d’Or passe mal. Au cours des derniers mois, Neymar avait réaffirmé à plusieurs reprises son désir de voir Vinicius Júnior triompher. Pour lui, il n’y avait même pas vraiment de doutes sur l’identité du vainqueur, jusqu’à cet énorme rebondissement qui avait finalement conduit le Real Madrid à boycotter la cérémonie. Les jours suivant son sacre, Rodri avait d’ailleurs réprimandé l’attitude du club merengue, et notamment celle de Vinicius. «Savoir gagner, mais aussi savoir perdre, c’est important», avait-il déclaré, en substance.

Cette semaine, le joueur de Manchester City faisait encore un tour des médias, cette fois en Espagne, et il a une nouvelle fois été invité à commenter l’attitude du Brésilien : «je pense que c’est un gars intelligent et avec le temps, il réalisera qu’en faisant plus attention à son attitude, tout ira mieux. Les athlètes ne représentent pas seulement ce qu’ils sont sur le terrain», a-t-il déclaré sur la Cadena Ser, dans des propos rapportés par le compte @futeousadia sur Instagram. C’est sous ce même post que Neymar a réagi en écrivant avec ironie : «il est devenu bavard maintenant», en référence à la personnalité plutôt discrète de l’Espagnol en temps normal…