Mercato, Manchester City : Kalvin Phillips est courtisé en Ligue 1

Pour beaucoup, Manchester City dispose de l’effectif le plus complet de la scène continentale. Mais les champions d’Europe en titre ont connu un gros raté. La saison dernière, ils ont fait venir le milieu de terrain anglais de Leeds, Kalvin Phillips. Un transfert qui a coûté la bagatelle de 54,5 M€ aux Cityzens. Sauf que l’ancien pensionnaire des Peacocks ne joue presque jamais avec l’équipe qu’il a rejointe en 2022. C’est tout simple, l’international anglais (31 sélections, 1 but) n’a été titularisé qu’à deux reprises en Premier League depuis qu’il a rallié Manchester.

Un terrible bilan qui a logiquement alimenté les rumeurs de départ. Plusieurs formations telles que le Bayern Munich, Newcastle, Tottenham et la Juventus se sont déjà penchées sur son cas. Et aujourd’hui, la Gazzetta dello Sport nous apprend que des formations espagnoles et françaises sont également intéressées. Aucun nom de club n’a filtré concernant l’intérêt français, mais les options ne seront pas légion. Avec un salaire annuel de 10 M€ environ, Phillips ne sera accessible qu’en prêt et il faudrait que le club intéressé joue au moins la coupe d’Europe. De plus, seul le PSG pourrait payer un transfert, même si les Qataris du club de la capitale n’ont jamais réalisé de transactions avec les Émiratis de City. Qui se cache donc derrière cet intérêt tricolore ? Pendant ce temps-là, la situation du joueur ne s’améliore pas.

Phillips joue toujours très peu à City

Le 27 septembre dernier, Pep Guardiola assumait l’échec Phillips. «Marcelo Bielsa a donné à Kalvin le meilleur de sa carrière. J’aurais adoré faire avec Kalvin ce que Marcelo lui a fait. Nous avons notre propre façon de jouer et il a parfois du mal dans certaines choses, alors que l’ancien style de jeu de Leeds était parfait pour lui. Le club lui a parlé, car il ne disposait pas de beaucoup de minutes. Il a dit : "non, je veux rester". Nous avons amené Kalvin ici pour ses qualités. Il est ouvert d’esprit, veut toujours apprendre et veut aider. C’est ce que nous voulons essayer de faire.»

Trois mois et quatre apparitions (2 en Premier League, 2 en Ligue des Champions) plus tard, le coach espagnol affirme qu’il n’a pas pu tenir sa promesse. «Je suis vraiment désolé. Je demande une bonne personnalité, un bon caractère, en pensant à la fin. Il en est le parfait exemple. C’est juste parce que je visualise quelque chose, je visualise l’équipe et j’ai un peu de mal à le voir, c’est tout». Depuis, Kalivin Philipps a joué la totalité du match de Ligue des Champions face à l’Étoile Rouge de Belgrade et quelques minutes de la demi-finale du Mondial des Clubs contre Urawa Reds.