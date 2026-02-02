Amine Salama vers Breda

Selon les dernières informations de L’Equipe, l’attaquant rémois Amine Salama devrait s’engager dans la soirée de ce lundi avec le club néerlandais de Breda, actuel 17e du Championnat néerlandais.

La suite après cette publicité

Apparu à seize reprises cette saison pour un total de 3 buts, le Français de 25 ans, passé par Angers, est donc sur le point de quitter la Ligue 2 et devrait s’offrir un nouveau défi en Eredivisie.