Coupe du Roi : la défense du FC Barcelone s’est totalement ridiculisée !

Une soirée cauchemardesque. Ce jeudi soir, au Riyadh Air Metropolitano, le FC Barcelone a totalement perdu les pédales face à l’Atlético de Madrid. Organisés en 4-3-3 avec une attaque composée de Lamine Yamal, Ferran Torres et Fermin Lopez, les Culers ont tout simplement pris l’eau contre les Colchoneros (0-4) et se retrouvent, plus que jamais, dos au mur avant la manche retour, qui se déroulera le 3 mars prochain. Une défaite cinglante expliquée, en grande partie, par les largesses de la défense catalane.

La suite après cette publicité

Pour ceux qui n’ont pu assister à ce désastre, il suffit d’ailleurs d’aller regarder le replay du premier but concédé par les hommes d’Hansi Flick : passe en retrait d’Eric Garcia, contrôle manqué par le portier Joan Garcia et premier cadeau de la soirée… (0-1, 7e). Une terrible boulette donnant le ton à ce qu’ont pu proposer les Catalans tout au long de la rencontre. Dépassés par la mobilité des attaquants madrilènes, positionnés trop haut sur le terrain et incapables de stopper les offensives adverses, les Blaugranas ont finalement coulé.

Baldé, Garcia & co ont sabordé le Barça

Outre l’erreur fatale menant à l’ouverture du score, comment ne pas évoquer la disasterclass d’Alejandro Baldé, à l’agonie dans son couloir gauche. Que dire également de cette séquence où Cubarsi et Eric Garcia semblaient jouer le piège du hors-jeu… dans le camp adverse. Il ne fallait pas tant d’amateurisme aux partenaires d’Ademola Lookman, réalistes face au but blaugrana. Mené de 4 buts à la pause - pour la deuxième fois seulement depuis la saison 2004/2005 - le Barça n’allait finalement jamais s’en relever.

La suite après cette publicité

Au retour des vestiaires, Cubarsi voyait lui son but refusé pour une position de hors-jeu mais le mal était déjà fait. Coupable d’une inquiétante fragilité sur le plan défensif - le deuxième but de Griezmann, bien trop libre dans les 16 derniers mètres, en est l’exemple parfait - le Barça rendait logiquement les armes. Pour couronner le tout, Garcia voyait même rouge après une faute grossière sur Baena (86e). De son côté, Jules Koundé, auteur de quelques retours décisifs mais souvent pris face à la vivacité de Lookman n’aura pas relevé la copie.

Des changements à venir ?

«La première mi-temps ils nous ont surpassés à tous les niveaux : intensité, désir, attitude… Ils ont même eu quelques occasions supplémentaires, nous en avons aussi eu quelques-unes de Fermín. La façon dont nous sommes sortis en seconde mi-temps, c’est ce que nous aurions dû faire dès le début. Ce n’est pas une excuse le fait qu’ils soient plus motivés. En première mi-temps, ils nous ont écrasés. Il reste 90 minutes, nous jouons à domicile, avec nos supporters, avec l’équipe que nous avons, les joueurs que nous allons récupérer. Je ne doute pas que nous pouvons renverser la situation», assurait Eric Garcia au coup de sifflet final.

La suite après cette publicité

«La première mi-temps a été difficile. Ils ont été bien meilleurs que nous. Plus d’intensité, plus d’agressivité dans les duels. Il est vrai que les absences n’ont pas aidé, mais ce n’est pas une excuse. Nous n’allions pas bien. Je pense qu’on va s’améliorer. Quand tu récupère des joueurs, c’est mieux. Aujourd’hui, ce n’était pas une question d’avoir ou de ne pas avoir. C’était une question d’intensité, nous savions que l’Atlético avait une équipe avec de grands joueurs. Nous n’avons pas joué la première mi-temps comme nous aurions dû. Il faut penser à La Liga, le match retour est encore loin», notait de son côté Deco, le directeur sportif, au micro de TV3.

Présent en conférence de presse, Hansi Flick regrettait, lui aussi, le manque d’impact de ses troupes. «Nous n’avons pas bien joué en équipe. Et quand vous ne jouez pas comme ça, vous ne jouez pas bien. Il y avait une grande distance entre les joueurs. Il y a eu un manque de pressing. Parfois, c’est bien de recevoir une leçon comme celle-là. Ensuite, nous avons mieux joué. Mais nous allons nous battre. Nous avons deux mi-temps de 45 minutes pour marquer deux buts dans chacune d’elles». Reste désormais à savoir si le technicien allemand fera des choix forts dans les semaines à venir, lui qui peut également compter sur Cancelo, Araujo ou encore Gerard Martin. Déjà aperçue par le passé, cette naïveté devrait, quoi qu’il en soit, avoir de lourdes conséquences. Tenant du titre, le club catalan a, en effet, très certainement dit adieu à un nouveau sacre en Coupe du Roi et sa défense ne sera clairement pas étrangère à un tel échec sportif.