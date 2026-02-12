Coupe du Roi
Barça : la terrible boulette de Joan Garcia face à l’Atlético de Madrid
Ce jeudi soir, le FC Barcelone défie l’Atlético de Madrid dans le cadre des demi-finales aller de la Coupe du Roi. Un choc au sommet qui n’a pas tardé à se décanter. Après une première grosse parade de Joan Garcia face à Simeone, le Barça craquait d’entrée de jeu…
DAZN France @DAZN_FR – 21:11
🤯 | Quelle erreur de Joan García qui offre un but à l’Atlético ! 🧤🥅#AtlétiBarça #CopaDelReyVoir sur X
Sur une passe en retrait d’Eric Garcia, le portier catalan ratait son contrôle et laissait le ballon filer dans le but. Une terrible erreur qui permet à Lookman et ses coéquipiers de prendre les devants (1-0, 7e). Dos au mur, le Barça va désormais devoir réagir.
