Barça : la terrible boulette de Joan Garcia face à l’Atlético de Madrid

Ce jeudi soir, le FC Barcelone défie l’Atlético de Madrid dans le cadre des demi-finales aller de la Coupe du Roi. Un choc au sommet qui n’a pas tardé à se décanter. Après une première grosse parade de Joan Garcia face à Simeone, le Barça craquait d’entrée de jeu…

Sur une passe en retrait d’Eric Garcia, le portier catalan ratait son contrôle et laissait le ballon filer dans le but. Une terrible erreur qui permet à Lookman et ses coéquipiers de prendre les devants (1-0, 7e). Dos au mur, le Barça va désormais devoir réagir.