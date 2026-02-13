Le président du Séville FC révèle pourquoi Sergio Ramos n’est pas revenu

Sergio Ramos (39 ans) a essayé de revenir dans les rangs andalous, mais sans succès. En effet, après son passage au Mexique du côté de Monterrey (actuellement cinquième de première division mexicaine), le défenseur central avait proposé à la direction du Séville FC de devenir le propriétaire de la formation espagnole. Une situation délicate au classement ainsi que des résultats décevants en championnat avaient même donner envie à l’arrière espagnol de rejoindre l’effectif quelques jours plus tard. Cependant, aucune des deux options n’a vu le jour. Ramos est finalement resté sans club, malgré son intérêt de rejoindre l’OM. José María del Nido Carrasco, le président du Séville FC, a d’ailleurs évoqué cette situation dans les colonnes d’AS.

« La décision que Ramos ne rejoue pas à Séville est la mienne. Tout le monde sait ce que je me suis battu pour qu’il joue il y a deux ans ici, puis pour qu’il continue. J’ai dit à l’entourage de Sergio que pour moi, il était incompatible de pouvoir être propriétaire et en même temps jouer à Séville. Il est vrai que nous n’avons pas de limite salariale, mais la décision n’a rien à voir avec le sport. Almeyda et Cordón n’avaient rien à voir non plus ». Des propos clairs qui montrent toute la responsabilité du président dans l’affaire, sans mettre la faute sur son coach et son directeur sportif. Ils démontrent également que l’ancien joueur de Liga (passé par Séville entre 2003 et 2006 puis lors de l’exercice 2023-24) ne pouvait pas revenir, encore moins occuper les deux postes.