Sergio Ramos s’est proposé à l’OM !

Libre de tout contrat après son passage au Mexique, Sergio Ramos (39 ans) n’a pas encore envie de raccrocher les crampons. Dans l’idéal, l’ancien joueur du PSG aurait aimé faire un dernier baroud d’honneur au Séville FC, son club de cœur. Malheureusement pour lui, le club andalou a publiquement annoncé qu’il n’avait pas les moyens pour le recruter. Une annonce qui a énormément agacé le défenseur selon Roberto Gomez. Ce dernier a d’ailleurs lâché une petite bombe au sujet de Ramos au micro de Radio Marca.

« Après la conférence de presse, il y a un appel de René Ramos au président de Séville pour lui parler. C’était pour lui dire que Sergio Ramos est prêt à jouer gratuitement pour Séville jusqu’à la fin de la saison. Séville répond à René Ramos qu’il ne peut pas recruter Sergio parce qu’il peut devenir dans quelques mois le patron du club. Ramos était très mécontent parce qu’il voulait aider l’équipe. Selon mes informations, l’équipe dont il est le plus proche de signer, c’est l’Olympique de Marseille. Je ne sais pas si ça ira au bout, mais c’est l’information que j’ai. » Nous sommes en mesure de vous confirmer que Ramos a bien proposé ses services à l’OM, mais que l’opération ne devrait pas aller à son terme.