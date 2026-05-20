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Christophe Galtier proche de quitter NEOM

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Christophe Galtier cherche des réponses @Maxppp

Depuis son départ du PSG il y a quelques années, Christophe Galtier a décidé de poursuivre sa carrière dans les pays du Golfe. Après un passage à la tête d’Al-Duhail, le coach français était cette année sur le banc du club saoudien de NEOM. Le richissime club au projet fou, qui avait beaucoup misé cet été notamment en piochant en France, a finalement bien déçu avec une triste 8e place au classement.

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Malgré des investissements XXL sur le marché des transferts, NEOM n’a jamais pu rivaliser avec les quatre clubs du PIF. Et forcément, dans ces cas, c’est le coach qui est ciblé en premier. D’après les médias saoudiens, la direction de NEOM a décidé de se séparer de Christophe Galtier et cherche activement un remplaçant. Pour rappel, depuis quelques jours, le nom de Galtier revient du côté de l’OM alors que le club phocéen est en pleine restructuration. A suivre…

Pub. le - MAJ le
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