Espagne : la sortie ubuesque de Luis Rubiales sur son baiser avec Jenni Hermoso

L’affaire avait provoqué un tollé en Espagne. En effet, alors que l’Espagne avait remporté la Coupe du monde féminine en 2023, Luis Rubiales, président de la Fédération espagnole de l’époque, s’était emporté et avait décidé d’embrasser Jenni Hermoso, l’un des visages de cette Roja, contre son consentement. Une polémique qui avait coûté son poste au dirigeant ibérique mais également une comparution en justice pour agression sexuelle. Son procès s’est d’ailleurs ouvert ce mardi en Espagne alors que la joueuse avait expliqué qu’elle n’était pas d’accord avec ce bisou. Et Luis Rubiales persiste et signe : le baiser qu’il a fait à Jenni Hermoso était totalement consenti.

«Je lui ai demandé si je pouvais lui donner un petit baiser, elle m’a dit ’d’accord’ et c’est ce qui s’est passé, a expliqué l’ancien dirigeant de 47 ans. J’en suis absolument sûr. Ce qui s’était passé (le baiser, ndlr) n’avait aucune importance, ni pour elle, ni pour moi. Cela n’a rien à voir. Il s’agissait d’un geste d’affection. On ne gagne pas une Coupe du monde tous les jours. C’est un événement extraordinaire. Je ne donne pas toujours un baiser sur la bouche à mes filles, mais à la fin de l’année ou lorsqu’elles réussissent tout, je le leur donne. Quand j’ai gagné avec Levante au Bernabéu, il s’est passé quelque chose de similaire. J’ai embrassé à mort certains joueurs après avoir gagné la Ligue des nations.» Pas sûr que ses déclarations viendront à donner une bonne image de lui à la cour…