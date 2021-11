Espagne : Luis Enrique ironise sur l'absence de Sergio Ramos

Sergio Ramos n'a toujours pas joué avec le PSG, son nouveau club depuis cet été. On ne l'a même pas revu sur un terrain depuis le mois de mai et une demi-finale retour de Ligue des Champions entre Chelsea et le Real Madrid. Des blessures à répétition ont eu raison du défenseur central espagnol, qui n'a même pas été appelé pour l'Euro.

Les médias espagnols s'en étaient alors offusqués mais avec le recul, Luis Enrique avait sans doute raison. Il a d'ailleurs ironisé là-dessus devant la presse lors de l'annonce de sa sélection pour la prochaine trêve internationale. «Je ne pense pas que vous ayez à vous excuser vis-à-vis de moi de ne pas avoir appelé Ramos. Un peu de jambon et du cidre asturien me suffisent», a plaisanté le sélectionneur.