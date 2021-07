Suivez la rencontre OM-FC Martigues en direct commenté

16e | Belle maîtrise technique pour Marseille au milieu du terrain. Les Phocéens sont patients et prennent bien le temps de construire.

15e | Belle percée sur la droite de Luis Henrique qui centre fort vers le but du FC Martigues. Le ballon est dégagé de justesse par la défense alors que Nemanja Radonjic était bien placé.

13e | Marseille trouve doucement mais sûrement des espaces dans ce match. L'équipe de Jorge Sampaoli se montre sérieuse et appliquée pour l'instant.

12e | Valentin Rongier pour la frappe !

Trouvé dans l'axe par Pape Gueye, Valentin Rongier arme une lourde frappe sous la barre. Il faut que Jérémy Aymes s'emploie pour dévier d'une claquette en corner. Belle intervention de l'ancien Manceau.

11e | Du côté de Martigues, on note la présence de Foued Kadir. Le milieu algérien de 37 ans avait joué à l'OM entre 2013 et 2015.

10e | Trouvé côté droit au niveau de la ligne médiane, Nemanja Radonjic est fauché. Coup franc en faveur de l'OM.

9e | Mis sous pression, Lucas Perrin remise en retrait pour son gardien. Martigues se montre plus actif dans le pressing.

7e | Marseille exploite bien la largeur et fait reculer son adversaire. Dans les couloirs, on sent que les Phocéens essayent d'étirer le bloc de Martigues.

6e | Suite à un corner côté droit, Boubacar Kamara remise au second poteau en retrait pour Pape Gueye. Le tir de l'ancien Havrais s'envole dans le ciel.

5e | Marseille reprend tout doucement le contrôle du ballon et tente d'imposer son rythme après la bonne entame des visiteurs.

4e | La réponse marseillaise intervient. Parti côté gauche, Jordan Amavi déborde et centre fort vers le second poteau pour Dario Benedetto. Trop puissant, son centre file en sortie de but.

2e | Grosse occasion pour Martigues !

Profitant d'une perte de balle sur la gauche devant la surface de l'OM, Chris Malonga se projette et déclenche une frappe croisée qui passe à droite du but de Simon Ngapandouetnbu.

2e | Ambitieuse, l'équipe de Grégory Poirier met le pied sur le ballon et essaye de perturber l'OM avec un gros pressing d'entrée.

1re | C'est parti dans ce match entre le FC Martigues et l'OM. Les visiteurs engagent et prennent le contrôle du ballon.

17h58 | La pression monte tout doucement

Les joueurs de Martigues sont sur le terrain et évolue en jaune et rouge. L'OM porte un maillot blanc et vient se placer.

17h52 | L'échauffement qui s'achève

Les deux équipes sont en train de finir leur échauffement. Le début de la rencontre est prévu à 18h.

17h50 | Boubacar Kamara au coeur des esprits

Arrivant en fin de contrat en juin 2022, Boubacar Kamara doit prolonger ou partir sous peine d'être libre dans un an. Le milieu et défenseur international espoir débute la préparation comme titulaire et figure dans les plans de Jorge Sampaoli.

17h40 | La composition de l'OM

Pour ce match, Jorge Sampaoli a opté pour un 3-4-1-2 avec Simon Ngapandouetnbu dans les cages derrière Alvaro Gonzalez, Boubacar Kamara et Lucas Perrin. Les rôles de pistons sont assurés par Nemanja Radonjic et Jordan Amavi tandis que Pape Gueye et Valentin Rongier forment le double pivot. Enfin, Dario Benedetto et Luis Henrique sont soutenus par Dimitri Payet.

Ngapandouetnbu - Alvaro, Kamara, Perrin - Radonjic, Gueye, Rongier, Amavi - Payet - Benedetto, Luis Henrique

𝗟𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻



Le 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 aligné par notre coach 𝗝𝗼𝗿𝗴𝗲 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗼𝗹𝗶



— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 4, 2021

17h30 | Une longue préparation pour l'OM

Débutant ce soir contre Martigues, Marseille poursuivra sa préparation le 11 juillet contre Sète (N1) puis affronte le Servette Genève le 15 juillet et le 21 juillet contre Braga. La reprise de la Ligue 1 est prévue le 8 août contre Montpellier.

17h20 | Une nouvelle recrue à l'OM

Juste avant le match, l'Olympique de Marseille vient d'annoncer sa quatrième recrue de l'été. Après Gerson, Konrad de la Fuente et Leonardo Balerdi, c'est au tour de Cengiz Ünder de rejoindre les Phocéens sous la forme d'un prêt avec option d'achat.

Après le succès de sa visite médicale, @cengizunder s'est engagé sous la forme d'un prêt avec option d'achat avec le club olympien.

— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 4, 2021

17h10 | La reprise pour les deux équipes

Que ce soit Marseille ou bien Martigues, les deux équipes n'ont pas repris le chemin des terrains depuis la fin de la saison dernière. Pour Martigues c'est même une première en 2021 puisque le championnat de National 2 a été arrêté en octobre dernier.

17h | Bienvenue au Centre Robert-Louis Dreyfus

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Foot Mercato pour suivre en direct commenté la rencontre amicale opposant l'Olympique de Marseille au FC Martigues au Centre Robert-Louis Dreyfus de Marseille. Le coup d'envoi est prévu à 18h.