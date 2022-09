OM-Francfort : l'UEFA ouvre une procédure disciplinaire contre les deux équipes

C'était attendu ce mercredi et ce n'est malheureusement pas une surprise. Après les nombreux débordements entre supporters marseillais et allemands en marge du match de Ligue des champions (défaite 1-0), l'UEFA a officiellement ouvert une procédure disciplinaire à l'encontre de l'Olympique de Marseille et l'Eintracht Francfort. Et les Marseillais risquent gros.

La suite après cette publicité

D'après le communiqué de l'UEFA, l'OM est visé pour pas moins de cinq infractions : jets d'objets, allumage d'engins pyrotechniques, utilisation de lasers, désordre en tribunes, blocage des allées du stade. Côté Francfort, l'UEFA pointe des faits plus graves. En plus de jets d'objets, allumage d'engins pyrotechniques et actes de dégradation, la procédure devra traiter des «comportements racistes». Pour le moment, pas encore de dates prévues pour connaître les sanctions. «Les instances disciplinaires de l'UEFA se prononceront sur cette affaire en temps voulu», peut-on lire brièvement dans le communiqué. De son côté, l'OM a aussi répondu : «l’Olympique de Marseille regrette profondément ces actes et tient, par ce communiqué, à condamner fermement le comportement des individus qui en sont auteurs. Ces dernières semaines, le club a travaillé étroitement et positivement avec les autorités publiques mais également avec ses groupes de supporters pour éviter tout type d’incident, hors et dans le stade, et garantir ainsi l’organisation de matchs sûrs et sécurisés.»