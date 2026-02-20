PSG : Luis Enrique envoie un message au RC Lens dans la course au titre !

Cela faisait quelques années que le titre de champion de France n’avait pas été aussi indécis. Chaque saison, la Ligue 1 semble inévitablement promise au PSG, qui a des moyens largement supérieurs à la concurrence. Mais il y a parfois des exceptions, sur un exercice, une équipe qui arrive à tenir tête à Paris jusqu’au bout. Si il y a quelques temps, cette équipe se nommait le LOSC, cette année, cela semble être le RC Lens. L’équipe de Pierre Sage enchaîne les bons résultats et profite aussi des quelques points lâchés par le PSG pour croire au titre et pointer à la première place du classement après 22 journées (avec 1 point d’avance sur le PSG). Le RC Lens réalise pour le moment le parcours parfait. Et les Sang et Or profitent aussi du fait qu’après une saison passée XXL, le PSG semble assez usé avec de nombreuses blessures et une incapacité à réellement faire tourner avec en plus la Ligue des Champions. Présent en conférence de presse ce vendredi avant la rencontre face au FC Metz (dernier de Ligue 1), qui, sur le papier, semble très déséquilibré, Luis Enrique a tenu à se montrer méfiant expliquant qu’en plus, son équipe ne pouvait pas, ou plus, se permettre de faire tourner pour souffler.

La suite après cette publicité

«On va gérer le match de Metz comme ce qu’il est, un match important pour mettre la pression sur Lens. Gagner les 3 points. Je ne me rappelle d’aucun match contre un dernier sans aucun problème. Ce type de match est difficile», a-t-il lancé avant d’évoquer cette concurrence pour le titre championnat, chose rare ces dernières années. «Ce que je pense qui a changé dans ma mentalité par rapport aux dernières années sur la gestion en Ligue 1, c’est le nombre de blessures qu’on a eu cette année. Je ne peux pas trop changer les joueurs car on a eu en moyenne trois blessures par match. Je ne peux pas faire tourner la rotation. Mais c’est une condition clé de cette année donc il faut profiter de ça pour chercher à gérer mieux. Mais c’est sûr que ça donne des conditions différentes cette saison.»

La suite après cette publicité

Les Parisiens sont remontés à bloc

Pour lui, comparé à la saison dernière, le PSG souffre bien plus de la fatigue et de l’impossibilité de faire tourner. Ce qui fait aussi que le PSG perd des plumes en Ligue 1. «C’est difficile de faire des comparaisons entre équipes et même entre la même équipe sur la même saison. Cette saison, on a joué des matchs pratiquement sans aucun entraînement. Je n’ai créé aucun problème et je n’ai pas trouvé d’excuses malgré les blessures, la fatigue. C’est la condition en tant que coach du PSG. Mais c’est particulier de se dire qu’on ne peut pas faire tourner avec 3 blessures par match. On a montré de la résilience cette année, dans notre manière d’affronter les problèmes. C’est dur d’avoir ça. (…) Je pense toujours à la même chose, gérer ça de la meilleure des manières. Vitinha a beaucoup joué. Mais à chaque fois qu’il joue, il joue très bien. On continue car on a besoin de ce type de performance. Je pense à leur donner du repos mais il faut gagner Metz. Et Metz, à chaque fois qu’on a joué contre eux, on a eu des problèmes. Et demain il y en aura. J’aimerais leur donner du repos mais ça sera difficile.»

Et à la question de savoir si Lens est avantagé dans la course au titre avec un statut d’outsider et une motivation supplémentaire par rapport au PSG qui a l’habitude de tout gagner, l’ancien sélectionneur de l’Espagne a un avis bien différent. «Si Lens est avantagé ? Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Il faut savoir ce qu’il va se passer les prochaines semaines. Ils ont montré qu’ils étaient une vraie équipe, ils ont gagné beaucoup de matchs, c’est incroyable. Ils méritent d’être là, c’est motivant pour nous. On a parlé avec les joueurs, il y a trois-quatre matchs, de la difficulté de gagner la Ligue 1, car on est plus ou moins dans la même trajectoire que les deux dernières saisons avec des améliorations. C’est une motivation pour nous, il faudra gagner pour remporter cette L1.» Le RC Lens est prevenu, il va falloir faire un parcours parfait pour espérer s’imposer en Ligue 1. Car le PSG est bien déterminé à défendre son titre jusqu’au bout.