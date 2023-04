Monaco : Paul Mitchell a choisi Thiago Scuro pour lui succéder !

« On a parlé de différentes choses avec le propriétaire pour prolonger mon contrat, mais je suis arrivé à la conclusion que j’avais fait tout ce pour quoi j’étais venu il y a trois ans. La reconstruction est achevée. Mon histoire va s’écrire ailleurs, mais je dois aussi nous donner du temps pour trouver le bon successeur, afin que le club continue de travailler avec la même philosophie. » Il y a quelques jours, Paul Mitchell levait le voile sur ce qui était un secret de polichinelle, à savoir son départ de l’AS Monaco.

Directeur sportif de l’AS Monaco depuis 2020, l’ancien pensionnaire de la galaxie Red Bull qui était sous contrat jusqu’en 2024, va donc quitter le Rocher sur un bilan sacrément favorable. Durant son mandat, placé donc sous le signe de la reconstruction, il a réduit drastiquement le nombre de contrats professionnels de l’ASM, a permis à de jeunes recrues de devenir des internationaux confirmés (Tchouameni, Fofana, Disasi, Badiashile pour ne parler que d’eux) et à de jeunes talents du centre de l’academy monégasque de crever l’écran (Akliouche, Ben Seghir ou plus récemment Edan Diop). Si la date de son départ n’est pas encore actée, Mitchell avait une mission à achever avant de relever un nouveau défi, à savoir lui trouver son successeur.

Un Monaco Do Brasil

Selon nos informations, l’homme idoine a été trouvé par l’anglais de 41 ans. Il s’agit de Thiago Scuro, le directeur exécutif du club brésilien du Red Bull Bragantino, club brésilien de première division. Si ce nom ne vous dit sans doute rien, Scuro est bien connu au Brésil pour avoir occupé différents rôles au Red Bull Bragantino entre 2013 et aujourd’hui (de directeur sportif à directeur général et aujourd’hui directeur exécutif), avec une courte pige d’une saison en tant que directeur sportif de Cruzeiro. Sous sa direction, le club qui végétait en troisième division du Brésil a connu deux montées en quelques années et a même disputé la Copa Libertadores en 2021 (l’équivalent de la Ligue des Champions sud-américaine).

Recruteur de talent, meneur d’hommes, Thiago Scuro, qui parle plusieurs langues (anglais, espagnol, portugais) est aussi hautement diplômé dans le management sportif. Passé par l’Institut Johann Cruyff, la CBF Academy, l’Harvard University diplômé en management auprès de l’ECA (European Club Association, association qui gère les clubs européens dont Nasser Al Khelaifi est le président) et à la FIFA en management des clubs, ce Brésilien de 42 ans n’est pas le premier venu et c’est sans doute la raison pour laquelle, Paul Mitchell souhaite en faire son successeur au poste de directeur sportif de l’AS Monaco.

Ironie du sort, les deux hommes se sont côtoyés l’espace d’une saison en 2019-20 au Brésil, à Bragantino. Paul Mitchell était alors le directeur technique du club brésilien… dirigé par Thiago Scuro. Autant dire qu’ils se connaissent très bien. Pour ce dernier qui va faire le grand saut vers l’Europe, il s’agira d’une première expérience hors du Brésil et un véritable pari. Reste que, si l’intronisation du futur homme fort du recrutement du club du Rocher se fera avant la fin de la saison, Paul Mitchell devrait gérer le mercato estival de l’ASM et procéder ainsi à une transition en douceur avec Thiago Scuro. De quoi apporter une touche plus brésilienne au club du Rocher et moins européenne comme pouvait l’être le réseau et les connexions de l’ex-futur homme fort du recrutement de l’ASM.