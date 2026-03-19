La stratégie de Luis Enrique pour faire oublier Barcola, la presse prend position sur le scandale de la CAN

La solution d’Enrique pour palier l’absence de Barcola

C’est la douche froide à Paris ! Bradley Barcola, l’homme en forme de ce début d’année 2026, souffre d’une entorse sévère de la cheville et sera absent au moins un mois. Le verdict est tombé après le choc à Chelsea, privant Luis Enrique de son meilleur dynamiteur pour les quarts de finale de la Ligue des champions face à Liverpool. Alors qu’il venait de trouver le déclic européen, l’ailier français laisse un vide immense dans une attaque où Doué devra vite hausser son niveau de jeu. Mais il y a toujours des solutions avec le coach espagnol. Si le trio Doué-Dembélé-Kvaratskhelia semble tenir la corde, le coach espagnol pourrait être tenté de relancer le jeune Ibrahim Mbaye, au profil similaire ou bien demander à ses latéraux, Hakimi et Nuno Mendes, de monter d’un cran pour apporter de la percussion.

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La presse réagit au scandale de la CAN

La CAN fait beaucoup parler depuis mardi soir et le sacre surprise des Marocains sur tapis vert, deux mois après la finale remportée par les Sénégalais. « Tous perdants », titre L’Equipe. Derrière cette décision de la CAF de donner le titre au Maroc, personne ne ressort gagnant, pas même les nouveaux vainqueurs. De son côté, le Daily Mail prend même position dans cette affaire en titrant :« Le Sénégal est le vrai champion d’Afrique ». Le Sénégal refuse catégoriquement de rendre son trophée et menace la CAF de poursuites judiciaires après avoir été déchu de son titre deux mois après la finale. Une affaire qui n’a pas fini de faire parler alors que la Fédération sénégalaise a saisi le tribunal arbitral du sport.

Lucas Chevalier vers un départ ?

Au PSG, Lucas Chevalier se pose des questions sur son avenir. La situation du portier français, qui n’a plus joué la moindre minute avec Paris depuis janvier, n’invite pas à l’optimisme. D’après L’Équipe, il affronte ce premier accroc dans sa carrière avec philosophie, mais une non-convocation avec l’équipe de France pourrait l’amener à prendre une décision en vue du prochain mercato. Des clubs ont commencé à se pencher sur son cas, notamment Tottenham, qui cherche un nouveau portier après les déboires de Kinsky et de Vicario.