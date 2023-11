Strasbourg-OM: les compositions officielles

La treizième journée de Ligue 1 se poursuit avec un gros duel entre le RC Strasbourg et l’Olympique de Marseille. La dernière victoire marseillaise date du 8 octobre (face au Havre) ! Pour les Strasbourgeois, il faut remonter au 24 septembre (1-0 face à Metz). Les deux équipes doivent se relancer ce soir si elles ne veulent pas entrer dans la zone de relégation.

À domicile, les Strasbourgeois s’organisent dans un 4-3-3 avec Sels dans les buts. Devant lui, on retrouve en défense Guilbert, Perrin, Nyamsi et Delaine. Mwanga, Sissoko et Doukouré occupe le milieu de terrain. Et enfin, Angelo, Gameiro et Emegha anime l’attaque strasbourgeoise. Les Marseillais s’articulent en 4-2-3-1 avec Pau Lopez comme dernier rempart. En défense, on retrouve Lodi, Balerdi, Mbemba et Clauss. Veretout et Kondogbia constituent le milieu de terrain. Correa, Harit et Ndiaye animeront l’attaque avec Vitinha en pointe.

Les compositions

Strasbourg: Sels - Guilbert, Perrin, Nyamsi, Delaine - Mwanga, Doukouré, Diarra - Angelo, Gameiro, Emegha.

Olympique de Marseille: Lopez - Lodi, Balerdi, Mbemba, Clauss - Veretout, Kondogbia - Correa, Harit, Ndiaye - Vitinha.

