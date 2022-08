JT Foot Mercato : Nottingham Forest vise un mercato made in Ligue 1

La suite après cette publicité

Nottingham Forrest s'attaque aux talents du championnat français

Avec près plus de 170 M€ dépensés sur le marché des transferts, Nottingham Forest est le 2ème club le plus dépensier de l'été en Angleterre derrière Chelsea et ses 205 M€. Pour l'instant, 16 recrues sont venues renforcer le promu anglais ! Désormais c'est du côté de la Ligue 1 qu'ils scrutent. Longtemps, Nottingham Forest a pensé boucler l'arrivée de Houssem Aouar mais l'OL a tout fait capoter. Si le dossier est mis en stand-by pour le plus grand bonheur de Crystal Palace qui espère désormais rafler la mise, Nottingham Forest continue de prospecter en Ligue 1. D'après nos informations,un accord a été trouvé avec Djibril Sidibé, libre de son contrat avec l'AS Monaco. D'autres joueurs qui sont passés par la Ligue 1 intéressent le club de l'Est des Midlands. Premièrement il y a Serge Aurier. Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure à Villarreal, l'ex-parisien a été pisté par l'Atlético de Madrid, Fulham ou encore Galatasaray. À gauche, c'est l'ancien monégasque Fodé Ballo-Touré qui évolue aujourd'hui à l'AC Milan qui est pisté. Le Sénégalais n'est pas contre un départ, lui qui recherche du temps de jeu en vue de la Coupe du Monde 2022. D'après nos infos, l'OGC Nice et Nottingham Forest sont très intéressés. Son prix est estimé à 5 M€ par le club lombard. Enfin, on termine avec Boubakaky Soumaré qui s'est révélé au LOSC avant de filer du côté de Leicester. Un an seulement après son arrivée chez les Foxes contre 20 M€, le Français pourrait déjà plier bagage. Le Stade Rennais et Crystal Palace seraient séduits mais aussi Notthingham Forest qui est décidément sur tous les coups.

Un ancien club de Memphis Depay lui fait la cour

Priorité absolue de la Juventus, le Néerlandais n'a pas encore signé chez la Vieille Dame. La faute à des demandes salariales jugée trop élevée. La Gazzetta dello Sport indique que le joueur, qui veut partir en tant qu'agent libre et qui signerait un contrat de deux ans, réclame 7,5 M€ nets par saison. Selon Tuttosport, le joueur se serait finalement mis d'accord pour un salaire à hauteur de 5,5 M€. Mais attention, car selon Marca, Manchester United pourrait se placer sur Memphis Depay. Les Red Devils pourraient proposer 10 M€ au Barça qui ne dira forcément pas non à l'heure où le joueur négocie une rupture de contrat à l'amiable.

Les officiels du jour

Passé par Lille, Monaco et Nice, Rony Lopes va donc connaître son 4ème club français avec l'ESTAC. L'international portugais (2 sélections) est prêté une saison sans option d'achat par le Séville FC.

Courtisé par de nombreux clubs de Premier League, Martin Terrier reste finalement au Stade Rennais. Lancien Lyonnais a décidé de s'inscrire dans la durée avec le club breton. Il a prolongé son bail jusqu'en juin 2026. Christopher Jullien retrouve la Ligue 1 avec Montpellier. Trois ans après avoir quitté Toulouse pour le Celtic Glasgow contre 8 M€, le joueur formé à Auxerre signe chez le club héraultais contre 1 M€ et pour 3 ans d'après L'Équipe.