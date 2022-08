Accord trouvé entre Djibril Sidibé et Nottingham Forest

La suite après cette publicité

Promu en Premier League, Nottingham Forest est tout simplement inarrêtable sur ce mercato estival. Avec près de 150 millions d'euros dépensés sur le marché des transferts, les Reds, qui viennent de mettre la main sur Morgan Gibbs-White, peuvent d'ores et déjà se targuer de 16 recrues (Dean Henderson, Jesse Lingard, Remo Freuler, Moussa Niahatén Emmanuel Dennis, Neco Williams ou encore Taiwo Awoniyi) ! Et l'actuel 10e de Premier League ne va sans doute pas s'arrêter là. Devenu le 2e club le plus dépensier de l'été en Angleterre derrière Chelsea (205 M€), Forest cherche encore à se renforcer malgré l'inquiétude de ses supporters.

«Il y a certainement des postes que nous voulons renforcer, mais il s'agit de trouver les bons joueurs pour s'adapter à notre façon de travailler. C'est ce que nous nous efforçons à faire. Nous sommes en retard sur quelques points et j'espère que nous pourrons terminer le processus. Il y aura aussi des joueurs qui partiront», assurait, en ce sens, Steve Cooper en conférence de presse, avant d'affronter Everton. Dans cette optique, Forest pourrait d'ailleurs rapidement se renforcer au poste de latéral droit. Selon nos dernières informations, Djibril Sidibé, libre de tout contrat depuis le 30 juin dernier après son départ de l'AS Monaco, et Nottingham Forest ont, en effet, trouvé un accord total.

Djibril Sidibé pourrait retrouver la Premier League !

L'ancien défenseur du LOSC et d'Everton est tombé d'accord contractuellement avec la formation anglaise. Il s'agit d'un contrat d'une saison (plus une en option). Blessé aux ischios en janvier dernier avant d'être relégué sur le banc monégasque, la natif de Troyes avait surtout payé la dynamique étincelante du club de la Principauté dans le sprint final (neuf victoires et un nul sur les dix derniers matches). Toujours aussi ambitieux, le latéral droit français n'avait d'ailleurs pas manqué de rappeler ses grandes ambitions dans un long entretien accordé à L'Equipe.

«Je ne veux pas aller dans des endroits exotiques, je veux disputer le maximum de matches de très haut niveau, avec la Coupe du monde en ligne de mire, même si je sais que je pars de très loin. 2018, c'est inoubliable mais c'est passé, je ne vais pas crier : "J'ai gagné la Coupe du monde, regardez-moi". Je veux vivre ces sensations le plus possible car physiquement, je n'ai plus de problèmes. Si je me sens bien, je ne vois pas pourquoi je me priverais de ces rêves. J'ai encore faim. (...) Je suis encore prêt pour le très haut niveau et les blessures sont passées. De toute façon, les grands clubs ont assez d'outils sophistiqués pour scanner les joueurs et je suis très bien accompagné sur l'aspect physique, je n'ai aucune inquiétude». Et c'est donc avec Nottingham Forest que Sidibé pourrait tenter d'atteindre ses objectifs. Mais attention, les Forest n'ont pas encore bouclé totalement le dossier et étudient d'autres pistes notamment Serge Aurier, qui a reçu une offre des Anglais.