OM-OL : le président du Grand Lyon tacle les "hooligans marseillais"

Décidemment les réactions s’enchaînent ce dimanche soir après le terrible épisode que connaît ces dernières heures la Ligue 1. Alors que la rencontre entre l’OM et l’OL, prévue au Vélodrome, a été reportée en raison du caillassage du bus lyonnais et de la grave blessure de Fabio Grosso. Le président de la Métropole du Grand Lyon, Bruno Bernard a tenu à réagir, taclant ces supporters marseillais :

«Ce n’est pas un "incident" ! C’est une attaque de hooligans marseillais qui salissent le football et la ville de Marseille. C’est totalement inadmissible ! Ils doivent être bannis du football et traduits en justice. Tout mon soutien aux joueurs et à Fabio Grosso», a-t-il écrit le politicien de 52 ans sur le réseau social X (anciennement Twitter).