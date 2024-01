Le Séville FC accueille Lucien Agoumé en prêt

Lucien Agoumé a connu un début de mercato hivernal mais aura très vite connu un point de chute. D’abord proche de l’Olympique de Marseille, qui s’est finalement retiré du dossier comme nous vous l’avions annoncé en exclusivité en raison de son hésitation à rejoindre la Canebière, l’international Espoir tricolore (1 sélection) rejoint finalement le Séville FC pour les six mois restants de la saison, sous la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat. L’Inter garde néanmoins une clause de rachat dans cet accord.

«Le Sevilla FC et le FC Internazionale Milano ont conclu un accord pour le prêt, avec option d’achat, du milieu de terrain franco-camerounais Lucien Jefferson Agoumé, 21 ans. (…) Après des passages chez les moins de 18 ans et les moins de 20 ans, il a fait ses débuts avec les moins de 21 ans en septembre dernier sous la direction de Thierry Henry, participant à un match amical contre le Danemark et à un match de qualification pour l’Euro 2025 des moins de 21 ans contre la Slovénie.», peut-on lire dans le communiqué du club andalou, en difficulté en Liga avec un petit point d’avance sur la zone de relégation au classement.