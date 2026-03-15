Azzedine Ounahi impressionne toute l’Espagne avec Girona !

Depuis le début de la saison, Azzedine Ounahi affiche 4 buts et 2 passes décisives en 14 matchs disputés, plus précisément en 942 minutes de jeu. D’excellentes statistiques pour un milieu de terrain. Mais au-delà des chiffres, ce sont surtout ses performances dans les grands rendez-vous qui marquent les esprits. Face au Real Madrid, à la Real Sociedad ou encore contre Bilbao ce week-end, le milieu marocain a livré des prestations de très haut niveau. À chacune de ces rencontres, il s’est distingué par sa justesse technique et sa capacité à faire basculer un match à presque lui seul, au point d’être élu homme du match à chacun de ces matches.

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L’Espagne est sous le charme d’Azzedine Ounahi

Les performances du milieu marocain n’ont pas échappé aux observateurs du football espagnol. Sur le réseau social X, le journaliste de Marca Adrián Blanco n’a pas caché son admiration pour le joueur : «Ounahi est l’un des meilleurs joueurs de LaLiga. Il possède une classe immense et un don pour créer des occasions à partir de rien. Je ne sais pas combien de joueurs de Premier League seraient capables d’offrir une passe décisive comme celle qu’il a faite à Tsygankov pour le but du 2-1 de Gérone (contre Alavés, ndlr). C’est du grand art.»

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Dans la foulée, un autre journaliste espagnol a également souligné l’importance du Marocain dans la saison du club catalan. Sur X, le journaliste sportif de Radio Marca Miguel Quintana a mis en avant l’impact du retour du milieu marocain. «Le grand mérite de la saison de Gérone est d’avoir grandi précisément au moment où l’équipe a perdu Azzedine Ounahi entre la Coupe d’Afrique des Nations et sa blessure.»

Enfin à la hauteur des attentes en club

Révélé au grand public lors de la Coupe du Monde 2022 avec la sélection marocaine, Azzedine Ounahi avait marqué la compétition avec des performances de haut niveau, notamment contre l’Espagne et le Portugal. Un niveau que l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille avait eu beaucoup de mal à reproduire avec régularité au sein du club phocéen.

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Mais cette saison, le milieu de terrain semble avoir trouvé en Liga le championnat idéal pour exprimer pleinement ses qualités. Un contexte technique et un style de jeu qui correspondent parfaitement à son profil et où le Marocain pourrait bien s’inscrire dans la durée. Pour le plus grand bonheur des observateurs du football espagnol.