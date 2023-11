OM : Pau Lopez revient sur son accrochage avec Azzedine Ounahi

Ce mercredi, Pau Lopez s’est présenté en conférence de presse. Le gardien a évoqué l’actualité phocéenne et le match à venir face à l’Ajax Amsterdam. Il est aussi revenu sur son accrochage avec son coéquipier Azzedine Ounahi.

«Je me suis excusé aussi avec lui. Ce n’était pas facile pour lui en plus, il revient de blessure. L’équipe a besoin de lui. C’est l’un de nos meilleurs joueurs. Je me suis excusé car ce n’était pas la meilleure façon de faire. C’est un joueur différent. Quand il est bien, il est l’un des meilleurs du championnat. L’équipe a besoin de lui. Il faut donner plus dans ce genre de match et on a discuté, je me suis énervé.» L’affaire est close.