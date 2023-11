FC Barcelone : Deco frustre Xavi sur le mercato

La blessure de Gavi au genou est un très gros coup dur pour le FC Barcelone. Le joueur de 19 ans est un taulier de l’effectif et va manquer de longs mois de compétition. Xavi souhaiterait donc un renfort pour au moins ajouter du nombre et de la qualité pour le reste de la saison. Certains noms ont même été déjà cités comme Thiago Alcantara et surtout Giovani Lo Celso mais Deco a tenu à calmer les envies de son entraineur. Une recrue sera compliquée à faire venir selon le directeur sportif.

«Gavi est un joueur irremplaçable. Il n’y a aucun joueur disponible sur le marché pour faire son travail, ni avec sa mentalité, ni avec ses capacités. Discuter du remplacement de Gavi est une erreur. Nous ne trouverons pas de joueur pour le remplacer, prévient-il auprès de l’agence de presse espagnole EFE. Nous n’allons pas devenir fous avec la blessure de Gavi. C’est triste pour lui et pour nous mais nous ne trouverons pas de remplaçant.» Une manière de mettre fin aux rumeurs.