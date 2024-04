JO 2024 : le coup de pression d’Emmanuel Macron au Real Madrid

Présent au Grand Palais pour un grand entretien accordé à nos confrères de RMC Sport et BFM TV, le président de la République, Emmanuel Macron, a tenu à envoyer un message aux clubs de football européens avant les JO de Paris mais aussi à Kylian Mbappé : «Je n’en ai pas parlé encore avec lui, mais j’espère que son club surtout le laissera», a d’abord expliqué le chef d’Etat au sujet du capitaine de l’Equipe de France qui est convoité par Thierry Henry pour l’une des trois places de vétérans au sein de l’équipe olympique de football majoritairement composée des Espoirs. Mais pour Emmanuel Macron, ce sont avant tout les clubs qui doivent accepter et considérer que les Jeux Olympiques soient une grande compétition pour le football.

«On va tout faire (pour avoir une équipe compétitive). J’ai confiance dans les clubs français et européens, si je puis dire, si vous voyez ce que je veux dire. On a l’Euro avant, c’est ça le problème. Je pense qu’il faut que les clubs jouent le jeu pour qu’on ait un grand spectacle. C’est l’une de mes craintes. Il faut que les joueurs le mettent bien dans leur plan de charge et d’entraînement aussi. Parce qu’on a l’Euro, j’espère qu’on va jouer jusqu’au 14 juillet (date de la finale à Berlin). Et je le pense, je le veux. Après, ils ont des reprises précoces pour beaucoup…», a déclaré le président de la République. Le message est passé.