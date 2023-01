OM : Ruslan Malinovskyi raconte sa grande première !

Ce mercredi soir, dans la froideur du stade de l’Aube, antre de l’ESTAC, Ruslan Malinovskyi a découvert les joies de la Ligue 1. Il est entré en jeu, alors que l’Olympique de Marseille menait déjà sur le score de deux buts à zéro (ce qui sera le score final) et il a, en trente secondes, écopé d’un carton jaune.

Au-delà de ça, nous vous relations ses premiers pas sur le terrain. Mais, visiblement, il s’est présenté aussi en zone mixte pour livrer ses premières impressions, relatées par La Provence : « ça va, c’est une victoire importante ce soir. Je suis content d’avoir disputé mes premières minutes et de connaître mon premier succès avec Marseille. Je pense que ce n’est qu’un début, j’ai besoin d’encore travailler, mais je suis déçu par ce carton jaune parce qu’il n’y a pas faute (rires), mais j’ai essayé d’aider l’équipe, il y avait 2-0 on devait garder le résultat. Donc j’ai essayé de défendre et d’aider mes milieux ».

« Les supporters sont exceptionnels »

Mais il ne s’est pas arrêté en si bon chemin car, après avoir offert son premier maillot de l’OM aux supporters présents à Troyes, il a évoqué tout le bien qu’il pensait d’eux. « Les supporters sont exceptionnels, on l’a ressenti ce soir, on jouait à domicile, tout le stade nous encourageait, je remercie tout le monde pour son soutien. Ça sera chaud lors du prochain match à domicile », a-t-il expliqué tout en ajoutant que physiquement il était prêt après la dure préparation en Italie avec l’Atalanta en décembre.

Justement, ce prochain match à domicile, ce sera samedi en début de soirée contre Lorient. Dans un Vélodrome qui devrait une nouvelle fois afficher complet, ou pas loin, Igor Tudor offrira-t-il à un joueur qu’il a ardemment désiré sa première titularisation ? Rendez-vous dans quelques jours, mais Malinovskyi, lui, est fin prêt.