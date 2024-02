BL : Leipzig cède encore du terrain sur le podium, Heidenheim confirme

Avant le choc au sommet de cette 21e journée entre le Bayer Leverkusen et le Bayern Munich (18h30), la Bundesliga nous offrait une petite mise en bouche avec un multiplex de cinq rencontres. Un rendez-vous qui a été perturbé, une nouvelle fois, par des jets de balle de tennis de la part des supporters. Ces derniers protestent contre la vente d’une partie du capital de la Ligue de Football Allemande à une société privée. Ainsi, la rencontre entre l’Union et Wolfsburg a été retardée d’une demi-heure et est toujours en cours.

À Gladbach aussi ce mouvement à obliger à l’arrêt du match durant quelques minutes. Lors de la réception de Darmstadt, les Poulains n’ont pas réussi à faire mieux qu’un pauvre nul 0-0 et poursuivent leur mauvaise saison. Tout l’inverse du promu Heidenheim, qui est allé s’imposer au Werder 2-1 et confirme sa 8e place au classement. Sur les autres pelouses d’Allemagne, l’Eintracht a concédé le nul à domicile 1-1 face à Bochum, malgré l’entrée en jeu d’Ekitike. Le RB Leipzig cède lui aussi du terrain sur le haut de tableau en faisant 2-2 à Augsbourg et a toujours 3 points de retard sur le podium.

Les résultats des matchs de 15h30 :

Werder Brême 1 - 2 Heidenheim : Schmid (19e) ; Maloney (12e), Beste (18e)

Eintracht Francfort 1 - 1 Bochum : Marmoush (14e) ; Broschinski (17e)

Union Berlin 1 - 0 Wolfsburg : Doekhi (45e+25) ; match toujours en cours

Borussia Mönchengladbach 0 - 0 Darmstadt

Augsbourg 2 - 2 RB Leipzig : Tietz (35e), Demirovic (60e) ; Openda (39e), Sesko (52e).