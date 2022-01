Dortmund : Kamal Bafounta joue franc jeu sur son avenir

Jeune talent français expatrié au Borussia Dortmund depuis plusieurs années, Kamal Bafounta (20 ans) s'est confié dans les colonnes de nos confrères de Fussball Transfers au sujet de son avenir. «J'avais de gros objectifs ici au Borussia Dortmund et je suis très reconnaissant. Je suis arrivé quand j'avais 16 ans, maintenant j'en ai 20. J'ai dû beaucoup faire mes preuves et je pense que le club sait que j'ai un fort caractère. C'est mon souhait d'aider l'équipe professionnelle», a-t-il lâché avant de poursuivre.

La suite après cette publicité

«Mais si ce n'est pas possible ici, alors ailleurs. C'est comme ça en tant que joueur de football professionnel», a-t-il glissé, évoquant ses touches sur le marché. «En raison de ma situation contractuelle, bien sûr, certains clubs s'y intéressent de plus près. Mais je me concentre uniquement sur le sport et je suis très détendu. Mes conseillers s'occupent de tout le reste».