Un ancien Lillois bientôt mis dehors par le FC Porto

Prêté par la Juventus depuis le début de la saison, Tiago Djalo se fait remarquer du côté de Porto, mais pas de la bonne manière. L’ancien Lillois est la cible d’une procédure disciplinaire, au même titre que ses coéquipiers Otávio et William Gomes, en plus d’un autre joueur non identifié, suite à une soirée qui a violé le règlement interne du club. Les joueurs susmentionnés n’ont pas respecté le couvre-feu obligatoire, après avoir assisté à la fête d’anniversaire du défenseur central Otávio, aux premières heures de dimanche à lundi, dans un bar de l’Avenida da Boavista, et ont été filmés par un supporter à la sortie.

Selon Maisfutebol, le comité directeur du FC Porto envisage de résilier le contrat du défenseur central pour des raisons disciplinaires, car il s’agit d’un récidiviste. Djaló avait déjà été puni pour avoir été dans une boîte de nuit madrilène quelques jours avant le match Nacional-FC Porto, début 2025. Mis de côté depuis le 24 février dernier, Djalo voit la fin de son aventure à Porto être très brutale.