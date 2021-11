Le PSG pense à résilier le contrat de Sergio Ramos !

La suite après cette publicité

Deux ans de contrat et un salaire d'un peu plus de dix millions d'euros annuels net. Certes, le PSG a gâté Sergio Ramos au moment de la signature du contrat de ce dernier. Mais après tout, le défenseur espagnol semblait encore être apte pour évoluer au plus haut niveau. Seulement, la réalité a vite pris le dessus et le joueur, miné par les pépins physiques, n'a même pas pu encore débuter avec son nouveau club.

Une situation qui agace beaucoup de supporters, d'autant plus que la communication du club francilien à ce sujet reste assez floue. Leonardo a beau avoir taclé la presse espagnole, qu'il accuse de diffuser de fausses informations sur l'ancien du Real Madrid pour déstabiliser, force est de constater que pour l'instant, le temps donne raison aux médias ibériques qui préviennent depuis un moment sur l'état-physique du joueur formé à Séville.

Un licenciement à venir ?

Et voilà que Le Parisien dévoile une énorme bombe. Selon le journal, l'option de résilier le contrat du joueur est envisageable. Ce n'est évidemment pas l'option priorisée par Leonardo et ses hommes, et elle n'est pas forcément d'actualité au moment où ces lignes sont écrites. Mais les décideurs parisiens sont conscients qu'il est bien possible qu'ils se soient trompés en enrôlant l'expérimenté défenseur espagnol.

Si la situation ne s'arrange pas dans un futur plus ou moins proche, une décision drastique comme une résiliation de contrat pourrait donc bel et bien être approuvée et mise à exécution par la direction. Tout est donc entre les mains, ou entre les jambes plutôt, de Sergio Ramos. Une décision forte qui aurait aussi un coût, forcément...