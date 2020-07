Real Madrid : Zinedine Zidane s'emporte après une question sur Gareth Bale

Jeudi soir, le Real Madrid peut rafler un nouveau titre de champion d'Espagne. En cas de succès face à Villarreal conjugué à un mauvais résultat du FC Barcelone, les Merengues seront sacrés. Mais apparemment, certains médias espagnols préféraient solliciter Zinedine Zidane en conférence de presse sur Gareth Bale. L'attaquant gallois très décevant cette saison, a souvent été fustigé pour sa nonchalance en dehors des terrains. Lorsqu'un journaliste lui pose une question sur l'intéressé, Zidane commence légèrement à se tendre...

« Nous pensons au match de demain et Gareth aussi. Il est un membre de notre équipe. Vous demandez toujours la même chose. Vous avez le droit de demander ce que vous voulez mais vous n'allez pas nous diviser. Nous pensons tous à la même chose. Gareth, James, nous sommes tous unis, » a ainsi commenté le technicien français du Real. Plus que jamais, le cas Gareth Bale devient de plus en plus clivant à Madrid...