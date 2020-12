L1 : les Lyonnais omniprésents dans l'équipe type de la mi-saison

Leader de Ligue 1 après 17 journées disputées, l’Olympique Lyonnais a conclu sa première partie de saison avec ce fameux titre de champion d’automne. S’il reste tout de même deux journées à disputer pour réellement terminer la première partie de saison, Opta en a profité pour dresser le onze-type de cette dernière.

Et selon le spécialiste des statistiques, les Gones sont les plus représentés avec Léo Dubois, Jason Denayer, Bruno Guimaraes, et Karl Toko Ekambi. Le Paris Saint-Germain n’a quant à lui que deux de ses joueurs présents (Verratti, Mbappé). Enfin, alors que l’on pouvait imaginer voir plusieurs Lillois, il n’y en a finalement qu’un (Maignan).