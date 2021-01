Lens : Franck Haise explique comment son équipe a battu l’OM

Hier soir, le Racing Club de Lens a prouvé à l’Olympique de Marseille qui était la meilleure équipe des deux. Les Sang et Or ont enfoncé les joueurs d’André Villas-Boas encore un peu plus dans la crise en s’imposant 1-0 à l'Orange Vélodrome. Les Lensois grimpent donc à la 7ème place du classement de Ligue 1 avec cette victoire, une superbe saison se dessine progressivement pour les promus.

La suite après cette publicité

En plus d’avoir battu le vice-champion en titre sur sa mythique pelouse, les joueurs de Franck Haise l’ont fait avec la manière, comme souvent cette saison. L’entraîneur français de 49 ans est revenu sur la performance de ses joueurs après la rencontre, et il est bien conscient d’avoir dominé l’Olympique de Marseille. «On n’a pas eu beaucoup de problèmes sur la première période, on a été meilleur en seconde. On a maîtrisé défensivement, on a eu la possession du ballon et on a posé des problèmes à cette équipe. Quand on bat les grands clubs, c’est toujours plaisant, mais ça l’est encore plus quand on le fait avec la manière. Evidemment je ne vais pas faire l’analyse de Marseille, mais on voit bien qu’il y a des difficultés… »