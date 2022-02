OL : Jean-Michel Aulas y croit encore pour la prolongation de Jason Denayer

L'Olympique Lyonnais risque de perdre Jason Denayer cet été si le club ne parvient pas à prolonger le contrat du défenseur belge. Formé à Manchester City, il avait enchainé les prêts avant d'être vendu par les Skyblues à l'OL en 2018. Le joueur de 26 ans, actuellement blessé pourrait être à la recherche d'un nouveau challenge à la fin de la saison. La balle est dans son camp quant à une prolongation de contrat. Le président rhodanien, Jean-Michel Aulas est revenu sur cette situation, dans des propos retranscris dans Le Progrès, affirmant qu'il reste de l'espoir mais que le club couvrait ses arrières en cas de déconvenue.

La suite après cette publicité

«On n’a pas renoncé à prolonger Jason Denayer. La balle est dans son camp, je l’ai eu personnellement, on savait qu’il était blessé. Après que Vincent (Ponsot) a trouvé les bases de discussion avec les agents, j’ai échangé personnellement avec Jason. Il m’a simplement dit qu’il ne disait pas non, il ne dit pas oui tout de suite, il veut finir sa rééducation. Donc, je crois qu’il est assez proche de la reprise. Ce sera peut-être un peu juste samedi mais pour le match suivant (à Lens), il devrait être avec nous dans le groupe. Donc voilà, il y a encore des chances de le prolonger, et puis comme on est prévoyant, on a activé d’autres pistes»