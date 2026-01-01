Le joli hommage de Philippe Diallo à Jean-Louis Gasset

Quelques jours après la disparition de Jean-Louis Gasset, le monde du football français lui a rendu un dernier hommage lors de ses obsèques organisées ce mercredi 31 décembre au Parc des expositions de Pérols, près de Montpellier. Plus d’un millier de personnes étaient réunies pour saluer la mémoire de l’ancien entraîneur, figure respectée et appréciée du paysage footballistique. Parmi les nombreuses personnalités présentes figuraient notamment le président de la Fédération française de football, Philippe Diallo, venu témoigner de l’importance de Gasset pour l’institution tricolore.

À cette occasion, le président de la FFF a tenu à souligner l’héritage laissé par Jean-Louis Gasset. « Il représente beaucoup pour nous », a-t-il déclaré selon Ouest-France, en référence à son parcours, son engagement et son rôle dans le développement du football français. De nombreux acteurs du football étaient présents pour lui dire adieu, des dirigeants comme Pablo Longoria ou Laurent Nicollin, mais aussi d’anciens collaborateurs et joueurs, à l’image de Laurent Blanc, Aimé Jacquet ou encore Loïc Perrin et Wahbi Khazri. Une cérémonie empreinte d’émotion, à l’image de la trace durable laissée par Gasset dans le football français.