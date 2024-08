Liga : l’Atlético crucifie Bilbao, l’Espanyol douche le Rayo sur le fil

Dans le cadre de la quatrième journée de Liga, l’Atlético de Madrid se déplaçait à San Mamès (Bilbao) pour défier l’Athletic Bilbao, à 19h. Pour ce choc, Diego Simeone avait choisi d’aligner un duo Antoine Griezmann-Julián Álvarez en attaque, laissant ainsi Alexander Sørloth sur le banc. Du côté de l’Athletic Club, les frères Iñaki et Nico Williams étaient alignés d’entrer par Ernesto Valverde. Dans un match équilibré, c’est l’Atlético qui a remporté la victoire, grâce à un but d’Angel Correa (90e+2), sur une passe de Sørloth. L’Argentin était entré en jeu quatre minutes auparavant. Grâce à ce succès, les Colchoneros reviennent à 4 points du Barça et relèguent les Basques à la 10e place au classement.

Dans le même temps, l’Espanyol Barcelone recevait le Rayo Vallecano, au Front Stadium. Toujours à la recherche de sa première victoire pour son retour dans l’élite espagnole, le club catalan a répondu du tac au tac aux visiteurs grâce à Romero (1-1, 8e), qui avaient pourtant ouvert le score dès la 4e minute via Garcia (0-1). Au caractère, le promu a arraché les trois points au bout du temps additionnel, Veliz permettant aux siens de sortir de la zone rouge (2-1, 90e+8).