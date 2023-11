PL : avant Toulouse, Liverpool accroché sur la pelouse de Luton

Ce dimanche, Liverpool se déplaçait sur la pelouse de Luton Town pour le compte de l’onzième journée de Premier League. L’objectif était simple pour les Reds : empocher les trois points pour se hisser provisoirement à la deuxième place. Et face au promu mal classé, les choses ne se sont pas passées comme prévues pour la bande à Jürgen Klopp. Dominateurs dans le jeu lors du premier acte, les hommes du technicien allemand n’ont pas su faire la différence à cause de la barre (13e) ou Thomas Kaminski (16e, 33e) qui se sont interposés devant Darwin Nunez et Diogo Jota. Alors qu’ils ont continué à harceler les buts adverses en seconde période, les Liverpuldiens ont alors été surpris en toute fin de rencontre alors que Carlton Morris avait déjà sollicité Alisson Becker un peu plus tôt dans la partie (65e).

Trouvé au second poteau par un délice de ballon signé Issa Kaboré, ancien de l’OM, Tahith Chong a ouvert son compteur avec Luton pour offrir la victoire à sa nouvelle équipe (1-0, 80e). Et alors qu’ils pensaient accrocher un succès de prestige synonyme de sortie de la zone de relégation, les ouailles de Rob Edwards ont été rattrapés par Luis Diaz. Alors qu’il a connu des semaines compliquées avec l’enlèvement de ses parents en Colombie, l’ancien de Porto, entré en cours de jeu, a permis aux siens d’accrocher le nul d’une belle tête croisée (1-1, 90+5e). Malgré ce nul intéressant, Luton stagne à la 18e place. Avant de se déplacer sur la pelouse du Stadium de Toulouse en Ligue Europa, Liverpool devra corriger ses problèmes de réalisme mais grimpe à la troisième place du classement.