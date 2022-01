CAN 2021 : tous les qualifiés pour les 8es

Le premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun s'est achevé ce jeudi, avec, notamment, l'élimination de l'Algérie, tenante du titre. On connaît l'identité des qualifiés pour les 8es de finale.

Au rang de favoris, on retrouvera les Lions Indomptables, à domicile, et le Nigeria, très solide, mais aussi le Sénégal, le Maroc, le Mali et la Côte d'Ivoire qui possèdent de sacrés arguments à faire-valoir. À noter aussi la présence des Comores, qui participent à la première CAN de leur histoire.

Les qualifiés :