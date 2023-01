Athletic Bilbao - Real Madrid : les compositions officielles

Direction San Mamés pour le choc de la 18e journée de Liga. Ce dimanche soir, l’Athletic Bilbao, sixième avec 26 points, reçoit le Real Madrid, deuxième avec 38 unités. Si les Basques, battus dans le derby par la Real Sociedad le week-end dernier (1-3), tenteront de mettre fin à une série de trois matches sans victoire en championnat (deux matches nuls, une défaite), les Merengue, eux, essaieront de se relever de leur défaite contre le rival, le FC Barcelone, en finale de Supercoupe d’Espagne dimanche dernier (1-3). La rencontre est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h.

Pour ce match, Ernesto Valverde doit composer sans Yeray Alvarez (suspendu) et Inigo Martinez (blessé) et aligne un 4-2-3-1 avec les frères Williams, Nico sur l’aile droite et Inaki seul en pointe, tandis que Yuri Berchiche, l’ancien du PSG, débute en tant que latéral gauche. En face, Carlo Ancelotti est privé de Tchouaméni, Alaba, Carvajal, Hazard et Lucas Vazquez, tous blessés, et aligne son habituel 4-3-3 avec trois Français, Ferland Mendy en latéral, Eduardo Camavinga dans l’entrejeu et Karim Benzema en attaque.

Suivez la rencontre Athletic Bilbao-Real Madrid en direct commenté

Les compositions d’équipes :

Le XI de l’Athletic : Simon - De Marcos, Paredes, Vivian, Berchiche - Zarraga, Vesga - N.Williams, Sancet, Berenguer - I.Williams

Le XI du Real Madrid : Courtois - Nacho, Rüdiger, Militao, F.Mendy - Valverde, Camavinga, Ceballos - Asensio, Benzema, Vinicius Jr